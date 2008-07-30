ФІФА зобов'язала футбольні клуби відпустити гравців на Олімпіаду-2008

ФІФА зобов`язала футбольні клуби відпустити гравців у віці до 23 років на Олімпійські ігри 2008 року в Пекіні. Рішення ухвалив арбітр комітету ФІФА щодо статусу гравців Слім Алулу. Про це повідомляє німецьке агентство DPA. Таким чином, іспанській "Барселоні" доведеться відпустити 20-річного аргентинського форварда Ліонеля Мессі на Олімпіаду.

Раніше німецький клуб "Шальке" пригрозив звернутися до Спортивного арбітражного суду в Лозанні з приводу 22-річного бразильського захисника Рафіньї. "Шальке" не хотів відпускати Рафінью на Олімпіаду, оскільки в серпні стартує чемпіонат бундесліги, і керівництво німецького клубу розраховує на бразильця.

Що стосується іспанської "Барселони", то каталонський клуб спочатку заборонив Мессі їхати на Олімпіаду, проте після вимог президента ФІФА Йозефа Блаттера відпустити гравця президент "Барселони" Жоан Лапорта запропонував компроміс. Передбачалося, що форвард пропустить груповий етап футбольного турніру Ігор-2008 і приєднається до збірної Аргентини вже на стадії плей-офф.

Клуби, які не бажали відпускати своїх гравців на пекінську Олімпіаду, посилалися на те, що Ігри-2008 не включені в офіційний календар міжнародних змагань ФІФА. Алулу наголосив, що клуби зобов`язані відпускати футболістів на Олімпійські ігри незалежно від того, чи включена Олімпіада в офіційний календар.

На Олімпіаді виступають гравці не старші 23 років. При цьому кожна команда може включити в свій склад трьох футболістів, чий вік перевищує зазначений ліміт. Скориставшись цим правилом, головний тренер збірної Бразилії Дунга викликав у команду атакуючого півзахисника "Мілана" Роналдіньо. Натомість, клуби не зобов`язані відпускати гравців, старших 23 роки на Ігри в Пекіні.

Лента.ру