Володимир Кличко в тяжких роздумах

Український боксер-важкоатлет Володимир Кличко розглядає можливість провести свій наступний бій з переможцем поєдинку Микола Валуєв - Джоні Руїс, які 30 серпня розіграють вакантний титул чемпіона WBA (Світова боксерська асоціація). Після перемог над Султаном Ібрагімовим і Тоні Томпсоном спортсменові не цікаво "колекціонувати пояси", а хотілося б провести "цікавий бій". Про це Володимир сказав групі спортивних оглядачів, з якими зустрівся для інтерв`ю ввечері в понеділок, пише New York Daily News.

Фаворитом поєдинку Валуєв - Руїс вважається російський боксер, і Кличко заявив, що йому було б цікаво зустрітися з Валуєвим, бо він ніколи не бився з такими високими суперниками (зріст росіянина - 213 сантиметрів). "Для мене це буде новим досвідом і новим випробуванням", - зазначив Кличко, який має чемпіонські титули за версіями IBF (Міжнародна федерація боксу) і WBO (Світова боксерська організація).

Планувалося, що восени 2008 р. український боксер зустрінеться з росіянином Олександром Повєткіним - офіційним претендентом IBF. Проте за словами менеджера Кличка Брента Бенте, під час переговорів з командою Повєткіна виникли труднощі щодо продажу прав на телетрансляцію. Бій Кличко - Повєткін планувалося провести в Німеччині, але українець має контракт з місцевою телекомпанією RTL, а росіянин - з ARD. Зазначмо, додає Лента.ру, що при організації бою Кличко - Валуєв можуть виникнути ті самі складнощі, оскільки Валуєв також має угоду з ARD.