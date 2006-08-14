Гол Шевченка не врятував ”Челсі”

Новий клуб українця Андрія Шевченка - лондонський "Челсі" програв перший трофей сезону - Коммьюніті Шилд.

Перший тайм почався з атаки "Челсі", Андрій Шевченко майже вийшов один на один з Рейною, але захисники встигли завадити українцю завдати удару. І в наступній контратаці "Ліверпуль" забив гол.

"Челсі" вийшов на поле вражаючим складом. Півзахист, де опорного грає Ессьєн, а попереду нього розташовані Баллак і Лемпард не вражати не може.

Це поєднання в півзахисті було зруйноване на 26-ій хвилині: одержав травму і пішов з поля Баллак. Замість нього з`явився Калу, і "Челсі" змінив схему гри з 4-3-3 на 4-4-2, в центрі атаки почали грати Дрогба і Шевченко, а на флангах - Роббен і Калу.

Гравці "Ліверпуля" не встигли призвичаїтися до змін на полі, і в наступні десять хвилин "Челсі" створив два моменти. Спочатку Калу блискучим фінтом обіграв на лівому фланзі атаки захисника і зробив навіс у штрафну, де в невеликому офсайді був Дрогба.

Потім Шевченко отримав передачу з центру поля і, обробивши м`яч грудьми, пройшов з ним декілька метрів і завдав удару. Рейна м`яч не зафіксував, але встиг завадити Дрогба зіграти на випередження.

Збентеження "Ліверпуля" минуло, і команда Бенітеса знову почала насідати на ворота супротивника. Небезпечний удар наніс Гонсалес, заледве не вийшов на самотнього Кудічіні Пеннант. І в цей момент "Челсі" забив несподіваний і не найлогічніший гол.

Лемпард з глибини поля знайшов пасом Шевченка, якого забули прикрити центральні захисники. Шева відмінно обробив м`яч, увійшов до штрафної і легко обіграв Рейну.

Другий тайм команди почали весело. З перших хвилин Шевченко був надзвичайно активний, багато рухався на лівому фланзі і завдав одного удару. "Ліверпуль" у свою чергу розіграв непогану комбінацію, яку запоров Зенден, не зумівши правильно розпорядитися м`ячем, якого він отримав від Луїса Гарсії.

Як тільки тренери почали робити заміни, гра змінилася. Для "Челсі" це був 4-й матч за вісім днів, а "Ліверпуль" в середу грав кваліфікаційний матч у Лізі Чемпіонів з "Маккабі". Сили футболістів танули, тренери намагалися якось вплинути на хід гри, розбивши її нескінченними змінами складів на епізоди.

Відмінно бив головою в падінні Шевченко на 54-ій хвилині. До цього Дрогба мало не забив Рейні з гострого кута. М`яч не затримувався в центрі поля, гуляючи в основному поблизу штрафних команд. Проте небезпечних моментів було не дуже багато. У цей момент команди робили достатньо помилок, і було зрозуміло, що виграє той, хто перший зуміє скористатися помилкою суперника. Цим колективом виявився "Ліверпуль".

На 80-ій хвилині Белламі зробив відмінну передачу на Крауча у воротарський майданчик. Нападаючий зумів сховатися за спиною Тері і забив м`яч у ворота ударом головою. Сил на те, щоб відігратися у "Челсі" просто не було.

За матеріалами Кореспондент