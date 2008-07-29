Динамо тяжко, але виграло в Ірландії

Другий раунд Ліги чемпіонів

Закінчилися три матчі другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА Інтер (Азербайджан) - Партизан (Сербія) 1:1 Дрогеда (Ірландія) - Динамо (Київ, Україна) 1:2 (Х`юз 47 - Михалик 24, Алієв 86) Бранн (Норвегія) - Венстпілс (Латвія) - 1:0 Матчі у відповідь - 6 серпня. Завтра відбудуться решта 11 матчів раунду: Тампере (Фінляндія) - Артмедіа (Словаччина) Анортосіс (Кіпр) - Рапід (Австрія) Домжале (Словенія) - Динамо (Хорватія) Панатінаікос (Греція) - Динамо (Грузія) Гетеборг (Швеція) - Базель (Швейцарія) Шериф (Молдова) - Спарта (Чехія) Рейнджерс (Шотландія) - Каунас (Литва) Андерлехт (Бельгія) - БАТЕ (Білорусь) Бейтар (Ізраїль) - Вісла (Польща) Фенербахче (Туреччина) - МТК (Угорщина) Ольборг (Данія) - Модриця (Боснія)

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