Динамо тяжко, але виграло в Ірландії

23:27, 29 липня 2008
Спорт
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Другий раунд Ліги чемпіонів

Закінчилися три матчі другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА

Інтер (Азербайджан) - Партизан (Сербія) 1:1

Дрогеда (Ірландія) - Динамо (Київ, Україна) 1:2 (Х`юз 47 - Михалик 24, Алієв 86)

Бранн (Норвегія) - Венстпілс (Латвія) - 1:0

Матчі у відповідь - 6 серпня.

Завтра відбудуться решта 11 матчів раунду:

Тампере (Фінляндія) - Артмедіа (Словаччина)

Анортосіс (Кіпр) - Рапід (Австрія)

Домжале (Словенія) - Динамо (Хорватія)

Панатінаікос (Греція) - Динамо (Грузія)

Гетеборг (Швеція) - Базель (Швейцарія)

Шериф (Молдова) - Спарта (Чехія)

Рейнджерс (Шотландія) - Каунас (Литва)

Андерлехт (Бельгія) - БАТЕ (Білорусь)

Бейтар (Ізраїль) - Вісла (Польща)

Фенербахче (Туреччина) - МТК (Угорщина)

Ольборг (Данія) - Модриця (Боснія)

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