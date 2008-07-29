Динамо тяжко, але виграло в Ірландії
Другий раунд Ліги чемпіонів
Закінчилися три матчі другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА
Інтер (Азербайджан) - Партизан (Сербія) 1:1
Дрогеда (Ірландія) - Динамо (Київ, Україна) 1:2 (Х`юз 47 - Михалик 24, Алієв 86)
Бранн (Норвегія) - Венстпілс (Латвія) - 1:0
Матчі у відповідь - 6 серпня.
Завтра відбудуться решта 11 матчів раунду:
Тампере (Фінляндія) - Артмедіа (Словаччина)
Анортосіс (Кіпр) - Рапід (Австрія)
Домжале (Словенія) - Динамо (Хорватія)
Панатінаікос (Греція) - Динамо (Грузія)
Гетеборг (Швеція) - Базель (Швейцарія)
Шериф (Молдова) - Спарта (Чехія)
Рейнджерс (Шотландія) - Каунас (Литва)
Андерлехт (Бельгія) - БАТЕ (Білорусь)
Бейтар (Ізраїль) - Вісла (Польща)
Фенербахче (Туреччина) - МТК (Угорщина)
Ольборг (Данія) - Модриця (Боснія)