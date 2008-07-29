Олімпіда в Пекіні розпочнеться о 8 год. 8 хв. та 8 сек. 8.08.2008
Українці вийдуть 33-іми
8 серпня на урочистій церемонії відкриття Олімпійських ігор в Пекіні в святковому параді візьмуть участь 204 країни-учасниці.
Враховуючи особливості китайської мови, українці цього разу крокуватимуть 33-і, повідомили УНІАН у Національному олімпійському комітеті України. (Як відомо, місце країни визначається відповідно до абетки, і раніше "Ukraine" була однією з країн, що замикала парад).
Відкриють парад господарі минулої Олімпіади – греки, а закриють за традицією господарі нинішніх Ігор – китайці.
Українські олімпійці вийдуть на центральний стадіон Пекіна слідом за делегацією Уганди, а за українцями на параді з’являться уругвайці.
Як нагадують в НОК, церемонія відкриття Ігор розпочнеться о 8-й годині 8-й хвилині та 8-й секунді за китайським часом. Додає щасливих за китайським повір’ям вісімок і дата проведення відкриття – 8.08.2008, зазначається в повідомленні.