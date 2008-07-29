Генеральний секретар ООН закликав до олімпійського перемир'я

Вчора в ході засідання Генеральної Асамблеї ООН Генеральний секретар організації ПАН Гі Мун закликав членів ООН дотримуватися «олімпійського перемир`я» під час ігор 29-ї Олімпіади в Пекіні з 8 по 24 серпня.

Про це УНІАН повідомили в Центрі новин ООН.

«Олімпійський рух і ООН розділяють загальні фундаментальні цінності і цілі: взаєморозуміння і пошану; рівні можливості і справедливість для всіх і, перш за все, прихильність миру. Ми можемо вдихнути в ці принципи життя, дотримуючись «олімпійського перемир`я» і закликавши ворогуючі сторони скласти зброю на той час, поки спортсмени співтовариства націй зустрічаються під покровом олімпійського вогню», - зазначив Генеральний секретар ООН.

Із закликом до дотримання «олімпійського перемир`я» виступив і Голова Генеральної Асамблеї ООН Срджян КЕРІМ. В урочистій відозві з цього приводу він нагадав, що ця традиція сходить до VIII століття нашої ери. У 1992 році Міжнародний олімпійський комітет відродив її, звернувшись до всіх держав із закликом дотримуватися перемир`я.

У резолюції, прийнятій 31 жовтня 2007 року, Генеральна Асамблея закликала держави-члени підтримати «олімпійське перемир`я під час Ігор XXIX Олімпіади в Пекіні, з 8 по 24 серпня 2008 року і Паралімпійських ігор з 6 по 17 вересня.

«Як Голова Генеральної Асамблеї я звертаюся до всіх держав-членів з урочистою відозвою продемонструвати їх прихильність «олімпійському перемир`ю» у зв`язку з Олімпійськими іграми 2008 року в Пекіні і вжити конкретних заходів на місцевому, національному, регіональному і світовому рівнях у цілях заохочення і зміцнення культури світу і згоди у дусі цього перемир`я», - йдеться в урочистій відозві.