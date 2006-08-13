Визначився володар чемпіонського поясу за версією WBC

Олег Маскаєв, який народився в Казахстані, проживає в США, де в 2004 році одержав громадянство, але вважається "своїм" у Росії, у суботу в Лас-Вегасі (США) нокаутом в 12-му раунді переміг Хасима Рахмана і став чемпіоном світу з боксу у важкій вазі за версією WBC.

Це був другий поєдинок 37-річного Маскаєва і 33-річного Рахмана: у 1999 році "Великий О" послав суперника у важкий нокдаун, коли американець у буквальному розумінні вилетів з рингу. Результат нинішнього бою передбачити було важко: попередні бої цих боксерів дозволяли робити різні прогнози.

Поєдинок у Лас-Вегасі почався з обачної розвідки, якщо, звичайно, можна так назвати рідкісні атаки боксерів, відомих своїми нокаутуючими ударами. У третьому і четвертому раундах ініціатива була за Рахманом, але потім її перехопив Маскаєв. До останнього, 12-го раунду, за записками двох арбітрів лідирував Маскаєв - 116:113 і 115:114, а третій суддя віддавав перевагу Рахману - 116:113.

Маскаєв могутнім ударом правою відправив суперника в нокдаун, а потім рефері в рингу Джей Нейді зупинив затяжну атаку "Великого О" по Рахману, що не чинив опору, зафіксувавши технічний нокаут.

Маскаєв став четвертим чемпіоном світу у важкій вазі, що народився в колишньому СРСР. Нині він володіє титулом за версією WBC, тоді як чемпіонський пояс IBF зберігає українець Володимир Клічко, WBA - росіянин Микола Валуєв, а WBO - білорус Сергій Ляхович.

РІА "Новости"