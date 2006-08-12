Донецький «Шахтар» святкує своє 70-річчя

Сьогодні в Донецьку розпочалися офіційні урочистості з нагоди святкування 70-річчя футбольного клубу «Шахтар».

Як передає кореспондент УНІАН, святкування почалося з урочистої церемонії вручення спеціального знаку «За заслуги перед клубом» ветеранам і тренерам клубу.

Зокрема, президент футбольного клубу Ренат АХМЕТОВ вручив спеціальні пам`ятні знаки нинішньому тренеру Мірче ЛУЧЕСКУ, і колишнім тренерам команди Олегу БАЗИЛЕВИЧУ, Юрію ЗАХАРОВУ, Віктору ПРОКОПЕНКУ, Невіо СКАЛА, Валерію ЯРЕМЧЕНКУ, Михайлу КАЛІНІНУ, а також Віктору НОСОВУ. Від імені обласної державної адміністрації і обласної ради з ювілеєм клуб привітали голова облради Анатолій БЛИЗНЮК і губернатор Володимир ЛОГВИНЕНКО. Під час урочистої церемонії нагородження ветеранів і тренерів клубу було продемонстровано уривки чотирисерійного документального фільму, присвяченого історії клубу, знятого режисером Василем ПІЧУЛОМ «Маленька віра».

Крім того футбольний клуб привітав міністр вугільної промисловості Сергій ТУЛУБ, який від імені колегії Мінвуглепрому вручив Р.АХМЕТОВУ орден «Шахтарська доблесть». У рамках урочистостей, які пройдуть 12-13 серпня, сьогодні о 19.00 відбудеться ювілейна концертна церемонія. В урочистостях, як очікується, візьме участь прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

На завтра заплановано ряд брифінгів з керівництвом клубу, а також екскурсія на тренувальну базу клубу «Кірша» разом з президентом клубу Р.АХМЕТОВИМ.