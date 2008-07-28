Луческу: сподіваюся, третьої гри у Львові у нас не буде

Після вчорашнього матчу з львівськими «Карпатами» (рахунок 1:1) головний тренер «Шахтаря» Мірча Луческу мав у роздягальні доволі тривалу бесіду з гравцями. За гарячими слідами відбувся перший «розбір польотів»; детальний аналіз, напевно, ще попереду, відзначає прес-служба ФК «Шахтар».Наставник «гірників» вийшов до спортивної преси і зробив обширний коментар з приводу гри.

"Добре, що вже закінчилася ця серія з двох львівських матчів. Ми завжди пам`ятаємо, що тут дуже агресивна по відношенню до нас публіка. Сподіваюся, третьої гри у Львові у нас не буде. Як і минулого разу, тиждень тому, ми пройшли через момент відсутності концентрації у наших нападаючих. Нам знову вдалося створити 7-8 голевих моментів, які, на жаль, не були реалізовані. Знову ми почали грати лише після того, як нам був забитий гол, неначе чекали цього.

А після пропущеного гола, можу відзначити, команда повністю віддавала себе боротьбі і мала повну перевагу. Це обставина мене тішить у перспективі ігор Ліги чемпіонів. Важливо, що «Шахтар» не опустив руки, бився до кінця. Було видно, що всі хотіли показати себе і змінити результат, добитися позитивного результату зустрічі. Знову ж таки можу сказати, що перед нами була дуже амбітна, мотивована команда, яка максимально використала помилку, допущену нами в обороні. Напевно, Кучер намагався створити положення «поза грою», але за великим рахунком, ми зробили подарунок нападаючому. На такому рівні захисник не має права помилятися. Іщенко, який змінив Кучера відразу ж дуже добре увійшов у гру і істотно допоміг команді своїми діями в кінцівці матчу.

Я залишився задоволений дебютом Морено в чемпіонаті України, він показав себе досить добре. Більше мені додати, в принципі, нічого. Чекаємо на наступну гру, чемпіонат довгий, попереду багато турів.", - сказав Луческу.