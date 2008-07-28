Національна олімпійська збірна України вирушила до Китаю. Офіційні проводи збірної на ХXІХ літні Олімпійські ігри в Пекіні відбулися увечері в неділю в Києві. Церемонія відбулася на Майдані Незалежності.

У церемонії проводів узяв участь Президент України Віктор Ющенко.

Президент України побажав спортсменам щасливої дороги, переможних змагань і з перемогою повернутися додому.

За давньою українською традицією Глава держави вручив капітанові Національної збірної України, олімпійському чемпіонові з легкої атлетики Юрію Білоногу ікону, освячену у Софійському соборі Вселенським Патріархом Варфоломієм І.

Олімпійські ліцензії одержали 254 українських спортсмени. Їх супроводжують 160 тренерів і 26 членів офіційного штабу.