Завершилося перше коло чемпіонату Росії з футболу
07:14, 28 липня 2008Спорт
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Блохін розгромлений, Грозний не програє
В неділю були зіграні три матчі 15-го туру чемпіонату російської футбольної прем`єр-ліги:
"Москва" - "Локомотив" - 0:3
"Спартак" - "Луч-Енергія" - 3:0
"Шиннік" - "Терек" - 1:1
Таким чином, у першому колі не зіграні лише декілька перенесених раніше матчів. Група лідерів виглядає так:
"Рубін" - 29 очок, "Динамо" і "Амкар" - по 27, "Локомотив" і "Спартак" - по 24.
Вигравши два перенесені матчі, 24 очки зможе набрати і "Зеніт".
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