Завершилося перше коло чемпіонату Росії з футболу

В неділю були зіграні три матчі 15-го туру чемпіонату російської футбольної прем`єр-ліги:

"Москва" - "Локомотив" - 0:3

"Спартак" - "Луч-Енергія" - 3:0

"Шиннік" - "Терек" - 1:1

Таким чином, у першому колі не зіграні лише декілька перенесених раніше матчів. Група лідерів виглядає так:

"Рубін" - 29 очок, "Динамо" і "Амкар" - по 27, "Локомотив" і "Спартак" - по 24.

Вигравши два перенесені матчі, 24 очки зможе набрати і "Зеніт".

Радіо Свобода