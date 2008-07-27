Закінчилися матчі Кубка Інтертото

Штутгарт і Русенборг відіграли програш перших матчів

Закінчилися останні ігри – матчі-відповіді третього кола - в Кубку Інтертото. Рига (Латвія) - Ельфсборг (Бурос, Швеція) 0:0 (Перший матч 0:1) Штутгарт (Німеччина) - Сатурн (Раменське, Росія) 3:0 (0:1) Русенборг (Тронхейм, Норвегія) - Бреда (Нідерланди) 2:0 (0:1) Переможці Кубка Інтертото проходять до другого відбіркового раунду Кубка УЄФА. Нагадаємо, що вчора переможцями Кубка стали: Грасcхопперс (Цюріх, Швейцарія), Васлуй (Румунія), Штурм (Грац, Австрія), Ренн (Франція), Депортіво (Ла-Корунья, Іспанія), Астон Вілла (Бірмінгем, Англія), Брага (Португалія), Наполі (Італія).

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