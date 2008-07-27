Результати матчів 2-го туру Чемпіонату України з футболу

Шахтар втрачає очки у Львові

Завершилися сьогоднішні матчі другого туру українського чемпіонату з футболу: Карпати – Шахтар 1:1 (Зеньов 57 – Фернандіньйо 80) Металург З - ФК Харків 0:0 Іллічівець – ФК Львів 2:0 (Беганський 13, Воробей 34) Результати суботи: Металург Д - Чорноморець 1:0 (Макрідіс 41) Арсенал - Кривбас - 1:1 (Лисенко 39 - Бюлюкбаші 48) Ворскла - Зоря 0:1 (Діденко 74) П`ятниці: Дніпро - Динамо 1:3 (Назаренко 90+2 - Гіоане 37, Мілевський 44 пен., 82) Завершиться 2-й тур матчем Металіст - Таврія 30 липня.

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