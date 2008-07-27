Результати матчів 2-го туру Чемпіонату України з футболу

20:49, 27 липня 2008
Спорт
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Шахтар втрачає очки у Львові

Завершилися сьогоднішні матчі другого туру українського чемпіонату з футболу:

Карпати – Шахтар 1:1 (Зеньов 57 – Фернандіньйо 80)

Металург З - ФК Харків 0:0

Іллічівець – ФК Львів 2:0 (Беганський 13, Воробей 34)

Результати суботи:

Металург Д - Чорноморець 1:0 (Макрідіс 41)

Арсенал - Кривбас - 1:1 (Лисенко 39 - Бюлюкбаші 48)

Ворскла - Зоря 0:1 (Діденко 74)

П`ятниці:

Дніпро - Динамо 1:3 (Назаренко 90+2 - Гіоане 37, Мілевський 44 пен., 82)

Завершиться 2-й тур матчем Металіст - Таврія 30 липня.

 

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