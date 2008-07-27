Динамівці відірвалися від ФК Львів

Завершився перший матч сьогоднішнього ігрового дня 2-го туру української Прем`єр-ліги.

Автор сенсації тижневої давності, ФК Львів програв у гостях ще одному новачкові українського чемпіонату маріупольському Іллічівцю. Рахунок - 2:0 на користь господарів. У маріупольців, які домінували протягом усього матчу, забивали Беганський (13) і Воробей (34).

Вчора були зіграні матчі:

Металург Д - Чорноморець 1:0 (Макрідіс 41)

Арсенал - Кривбас - 1:1 (Лисенко 39 - Бюлюкбаші 48)

Ворскла - Зоря 0:1 (Діденко 74)

У п`ятницю Дніпро програло Динамо 1:3.

Сьогодні попереду матчі - Карпати - Шахтар, Металург З - ФК Харків. Завершиться 2-й тур матчем Металіст - Таврія 30 липня.

І хоча говорити про турнірну таблицю поки зарано... київські динамівці, які не схибили у перших двох турах, займають перший рядок з 6 очками.