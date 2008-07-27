Баллак назвав дату завершення кар'єри

Капітан німецької збірної Міхаель Баллак оголосив дату закінчення своєї кар`єри. Він має намір піти з великого футболу в 2010 році, відразу після закінчення Чемпіонату Світу.

Також Баллак заявив, що його останнім клубом, швидше за все, стане «Челсі», і повертатися до «Баварії», хоч цього і чекають німецькі уболівальники, він не збирається.

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