Баллак назвав дату завершення кар'єри

15:28, 27 липня 2008
Спорт
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Повертатися до «Баварії він не збирається

Капітан німецької збірної Міхаель Баллак оголосив дату закінчення своєї кар`єри. Він має намір піти з великого футболу в 2010 році, відразу після закінчення Чемпіонату Світу.

Також Баллак заявив, що його останнім клубом, швидше за все, стане «Челсі», і повертатися до «Баварії», хоч цього і чекають німецькі уболівальники, він не збирається. 

Совспорт

 

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