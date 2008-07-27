У Пекіні урочисто відкрили Олімпійське містечко (фото)
14:38, 27 липня 2008Спорт
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Мікрорайон займає площу у 66 гектарів
У Пекіні урочисто відкрили Олімпійське містечко, повідомляє «5 канал».
Тут підняли прапор Китаю та вселили перших спортсменів – збірну країни.
На час проведення Ігор Олімпійське містечко стане домівкою для більш як 10 тисяч спортсменів і 5 тисяч тренерів та помічників. Мікрорайон займає площу у 66 гектарів, довкола будинків розбили парки.
На території містечка розташовані їдальні, кафе, а також Центр релігій, де спортсмени зможуть помолитися за успіх.
Територію Олімпійського містечка - так само як і решту олімпійських об`єктів – ретельно охоронятимуть.
Фото АР
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