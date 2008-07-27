У Пекіні урочисто відкрили Олімпійське містечко (фото)

У Пекіні урочисто відкрили Олімпійське містечко, повідомляє «5 канал».

Тут підняли прапор Китаю та вселили перших спортсменів – збірну країни.

На час проведення Ігор Олімпійське містечко стане домівкою для більш як 10 тисяч спортсменів і 5 тисяч тренерів та помічників. Мікрорайон займає площу у 66 гектарів, довкола будинків розбили парки.

На території містечка розташовані їдальні, кафе, а також Центр релігій, де спортсмени зможуть помолитися за успіх.

Територію Олімпійського містечка - так само як і решту олімпійських об`єктів – ретельно охоронятимуть.

Фото АР