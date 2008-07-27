Зіграні матчі в Кубку Інтертото

8 клубів вирушають за Кубком УЄФА

Чорноморець (Бургас) - Грасcхопперс 0:1 (Перший матч 0:3) Васлуй - Нефтчі 2:0 (1:2) Гонвед - Штурм 1:2 (0:0) Таврія - Ренн 1:0, за пенальті 9:10 (0:1) Депортіво - Бней-Сахнін 1:0 (2:1) Астон Вілла - Оденсе 1:0 (2:2) Брага - Сівасспор 3:0 (2:0) Наполі - Паніоніос 1:0 (1:0). Завтра відбудуться матчі Рига - Ельфсборг (0:1), Штутгарт - Сатурн (0:1), Русенборг - Бреда (0:1) Нагадаємо, що переможці за підсумками двох матчів проходять в другий відбірковий раунд Кубка УЄФА.

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