Зіграні матчі в Кубку Інтертото

09:12, 27 липня 2008
Спорт
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8 клубів вирушають за Кубком УЄФА

Чорноморець (Бургас) - Грасcхопперс 0:1 (Перший матч 0:3)

Васлуй - Нефтчі 2:0 (1:2)

Гонвед - Штурм 1:2 (0:0)

Таврія - Ренн 1:0, за пенальті 9:10 (0:1)

Депортіво - Бней-Сахнін 1:0 (2:1)

Астон Вілла - Оденсе 1:0 (2:2)

Брага - Сівасспор 3:0 (2:0)

Наполі - Паніоніос 1:0 (1:0).

Завтра відбудуться матчі Рига - Ельфсборг (0:1), Штутгарт - Сатурн (0:1), Русенборг - Бреда (0:1)

Нагадаємо, що переможці за підсумками двох матчів  проходять в другий відбірковий раунд Кубка УЄФА.

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