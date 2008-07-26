Таврія вибула з Кубка Інтертото після феєричної серії пенальті

За Кубок УЄФА боротиметься Ренн

Відбувся матч у відповідь третього кола Кубка Інтертото між сімферопольською Таврією і командою Ренн з Франції. У першому матчі Ренн виграв 1:0 Таврія - Ренн 1:0 (Гігіадзе 71). За пенальті... 9:10. До другого відбіркового раунда Кубка УЄФА виходить Ренн. Сьогодні відбудуться ще 10 матчів-відповідей третього кола Кубка Інтертото.

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