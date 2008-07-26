Таврія вибула з Кубка Інтертото після феєричної серії пенальті

22:56, 26 липня 2008
Спорт
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За Кубок УЄФА боротиметься Ренн

Відбувся матч у відповідь третього кола Кубка Інтертото між сімферопольською Таврією і командою Ренн з Франції. У першому матчі Ренн виграв 1:0

Таврія - Ренн 1:0 (Гігіадзе 71). За пенальті... 9:10.

До другого відбіркового раунда Кубка УЄФА виходить Ренн.

Сьогодні відбудуться ще 10 матчів-відповідей третього кола Кубка Інтертото.

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