Таврія вибула з Кубка Інтертото після феєричної серії пенальті
22:56, 26 липня 2008Спорт
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За Кубок УЄФА боротиметься Ренн
Відбувся матч у відповідь третього кола Кубка Інтертото між сімферопольською Таврією і командою Ренн з Франції. У першому матчі Ренн виграв 1:0
Таврія - Ренн 1:0 (Гігіадзе 71). За пенальті... 9:10.
До другого відбіркового раунда Кубка УЄФА виходить Ренн.
Сьогодні відбудуться ще 10 матчів-відповідей третього кола Кубка Інтертото.
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