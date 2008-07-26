Результати матчів 2-го туру Чемпіонату України з футболу
21:10, 26 липня 2008Спорт
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Домінує "футбольний рахунок"
Закінчилися сьогоднішні матчі другого туру Чемпіонату України з футболу
Металург Д - Чорноморець 1:0 (Макрідіс 41)
Арсенал - Кривбас - 1:1 (Лисенко 39 - Бюлюкбаши 48)
Ворскла - Зоря 0:1 (Діденко 74)
Нагадаємо, що вчора Дніпро програв Динамо 1:3.
На завтра призначені матчі Іллічівець - ФК Львів, Карпати - Шахтар, Металург З - ФК Харків. Закінчиться тур матчем Металіст - Таврія 30 липня.
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