Результати матчів 2-го туру Чемпіонату України з футболу

Домінує "футбольний рахунок"

Закінчилися сьогоднішні матчі другого туру Чемпіонату України з футболу Металург Д - Чорноморець 1:0 (Макрідіс 41) Арсенал - Кривбас - 1:1 (Лисенко 39 - Бюлюкбаши 48) Ворскла - Зоря 0:1 (Діденко 74) Нагадаємо, що вчора Дніпро програв Динамо 1:3. На завтра призначені матчі Іллічівець - ФК Львів, Карпати - Шахтар, Металург З - ФК Харків. Закінчиться тур матчем Металіст - Таврія 30 липня.

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