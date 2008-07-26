Результати матчів 2-го туру Чемпіонату України з футболу

21:10, 26 липня 2008
Спорт
1460

Домінує "футбольний рахунок"

Закінчилися сьогоднішні матчі другого туру Чемпіонату України з футболу

Металург Д - Чорноморець 1:0 (Макрідіс 41)

Арсенал - Кривбас - 1:1 (Лисенко 39 - Бюлюкбаши 48)

Ворскла - Зоря 0:1 (Діденко 74)

Нагадаємо, що вчора Дніпро програв Динамо 1:3.

На завтра призначені матчі Іллічівець - ФК Львів, Карпати - Шахтар, Металург З - ФК Харків. Закінчиться тур матчем Металіст - Таврія 30 липня.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter