Закінчився матч Дніпро - Динамо

Завтра Шахтар знову грає у Львові

Закінчився перший з матчів другого туру Чемпіонату України з футболу Дніпро - Динамо 1:3 (Назаренко 90+2 - Гіоане 37, Мілевський 44 пен., 82) На завтра призначені матчі Металург Д - Чорноморець, Арсенал - Кривбас, Ворскла - Зоря. На післязавтра: Іллічівець - ФК Львів, Карпати - Шахтар, Металург З - ФК Харків. Закінчиться тур матчем Металіст - Таврія 30 липня.

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