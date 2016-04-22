У список Топ-100 впливових людей світу увійшли чемпіони Формули-1 та НБА

Дев'ять спортсменів потрапили у список найвпливовіших людей світу 2016 року за версією журналу Time.

Зокрема, в рейтинг потрапили чинний чемпіон Формули-1 пілот "Мерседес" Льюіс Хемілтон, лідер команди-чемпіона НБА "Голден Стейт Уорріорс" Стефен Каррі та знаменитий легкоатлет Усейн Болт.

Повністю список спортсменів виглядає так:

1. Льюїс Хемілтон (Великобританія, Формула-1)

2. Саня Мірза (Індія, теніс)

3. Стефен Каррі (США, баскетбол)

4. Кеті Ледеки (США, плавання)

5. Ронда Роузі (США, змішані єдиноборства)

6. Джордан Спайет (США, гольф)

7. Усейн Болт (Ямайка, легка атлетика)

8. Ібтіхадж Мухаммад (США, фехтування)

9. Кейтлін Дженнер (США, легка атлетика)

Також у список потрапив американський рестлер і кіноактор Двейн Джонсон.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін "впав" з першого на 29-е місце в рейтингу найвпливовіших людей за версією журналу Time.