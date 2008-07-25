«Тимощук» побував у космосі (фото)

Герой Росії космонавт Юрій Маленченко урочисто передав капітанові «Зеніта» Анатолію Тимощуку шарф і вимпел команди, а також футболку з прізвищем "Тимощук", які побували в космосі. PR-директор ФК «Зеніт» Олексій Блінов пообіцяв, що всі космічні трофеї поки зберігатимуться в клубному музеї на стадіоні «Петровський», а потім переїдуть на нову арену, повідомляє офіційний сайт ФК "Зеніт".

На початку зустрічі Юрій Маленченко поділився з журналістами історією про те, як символіка «Зеніту» опинилася в космосі: «Я збирався минулою восени в політ, ми спілкувалися з друзями, звичайно, говорили про «Зеніт», про його успіхи. Мій товариш запропонував узяти з собою на орбіту символіку команди, і я з радістю погодився. Вимпел і зенітівский шарф були на кораблі протягом півроку. Після завоювання титулу чемпіона Росії Анатолій Тимощук знайшов можливість передати мені свою ігрову футболку, яку доставили на вантажному кораблі. Під час мого перебування в космосі безліч експедицій відвідали орбітальну станцію «Союз», і кожний з її учасників залишив на ній автограф».

У 2007 році «Зеніт» став першою командою, чия клубна символіка з`явилася на космічній орбіті. А цього року Анатолій Тимощук став першим футболістом у світі, чия чемпіонська футболка опинилася в космосі. Для капітана «Зеніту», як і для уболівальників команди, ця подія є знаковою в історії пітерського футболу: «Ми в напруженій боротьбі вирвали чемпіонський титул, і та підтримка, яка була на стадіоні і поза ним, дуже нам допомогла». Також капітан «Зеніта» подарував Юрієві Маленченку «золоту» футболку зі своїм номером і бутси, відзначає сайт команди.

Михайло Боярський, давній уболівальник санкт-петербурзького клубу, присутній на прес-конференції, висловив свою думку з приводу подарунка з космосу : «Це дійсно дуже радісна подія, що в космосі побував символ нашої улюбленої команди. «Зеніт» примушує нас піднятися над землею не тільки на стадіоні, але і в житті. Це дуже здорово, і місто живе цим».

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