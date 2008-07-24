Склад пар другого відбіркового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА

22:41, 24 липня 2008
Спорт
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Серед 28 команд - три "Динамо"

Склад пар другого відбіркового раунду Ліги Чемпіонів УЕФА

Рейнджерс (Шотландія) - Каунас (Литва)

Бранн (Норвегія) - Вентспілс (Латвія)

Інтер (Азербайджан) - Партизан (Сербія)

Тампере (Фінляндія) - Артмедіа (Словаччина)

Анортосіс (Кіпр) - Рапід (Австрія)

Домжале (Словенія) - Динамо (Хорватія)

Панатінаїкос (Греція) - Динамо (Грузія)

Гетеборг (Швеція) - Базель (Швейцарія)

Шериф (Молдова) - Спарта (Чехія)

Дрогхеда (Ірландія) - Динамо (Україна)

Андерлехт (Бельгія) - БАТЕ (Білорусь)

Бейтар (Ізраїль) - Вісла (Польща)

Фенербахче (Туреччина) - МТК (Угорщина)

Ольборг (Данія) - Модриця (Боснія)

Матчі будуть зіграні 29-30 липня і 5-6 серпня.

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