МОК заборонив Іракові брати участь у Пекінській Олімпіаді

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підтвердив заборону на участь в Олімпіаді-2008 спортсменів з Іраку. Про це повідомляє AFP з посиланням на заяву МОК. У складі олімпійської команди Іраку до Пекіна мали вирушити семеро осіб.

У листі, надісланому до міністра у справах молоді і спорту Іраку, підтверджується рішення від 4 червня 2008 року щодо припинення роботи Національного олімпійського комітету (НОК) Іраку "з політичних причин". Такі санкції Міжнародний олімпійський комітет наклав через втручання в роботу НОК іракської влади.

Уряд Іраку 21 травня розформував олімпійський комітет і інші спортивні федерації країни. Натомість була призначена тимчасова адміністрація на чолі з міністром спорту країни, чого за правилами МОК бути не повинно. Вирішити конфліктну ситуацію так і не вдалося, і іракські спортсмени на Ігри не поїдуть. Їх місця на Олімпіаді МОК перерозподілить між іншими країнами-учасницями.

Олімпіада в Пекіні пройде з 8 по 24 серпня.