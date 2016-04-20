У Греції проходять останні приготування до церемонії запалювання Олімпійського вогню (фоторепортаж)

14:57, 20 квітня 2016
Спорт
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У Стародавній Олімпії (Греція) проходять останні приготування до церемонії запалювання Олімпійського вогню Ріо-2016.

Олимпийский огонь зажигают из специальной зеркальной чаши / REUTERS

20 квітня одинадцять жінок, що зображують грецьких жриць, провели репетицію запалювання вогню вже в костюмах. В ході церемонії верховна жриця, роль якої в цьому році дісталася грецькій актрисі Катерині Лехоу, повинна буде запалити вогонь за допомогою параболічного дзеркала, фокусуючого промені Сонця.

Офіційна ж церемонія запалювання Олімпійського вогню відбудеться 21 квітня біля підніжжя храму Гери в Древній Олімпії. Потім естафета пройде по території Греції, відвідавши табір біженців, і 27 квітня на Панафінейському стадіоні Афін вогонь буде переданий бразильській стороні, повідомляє Трибуна.

Естафета завершиться на центральному стадіоні столиці ігор, в кінці церемонії їх відкриття. Останній учасник естафети запалить вогонь у чаші, встановленій на стадіоні, де він продовжує горіти до закінчення ігор.

У 2009 році Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення відмовитися від міжнародного етапу естафети олімпійського вогню, і обмежити її рамками лише країни-господарки Ігор.

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Самі Ігри XXXI Олімпіади пройдуть з 5 по 21 серпня 2016 року в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Олімпійський футбольний турнір пройде також і в інших містах країни - Белу-Орізонті, Бразиліа, Салвадорі та Сан-Паулу. Це будуть перші Олімпійські ігри, що проходять в Південній Америці.

Як повідомляв УНІАН, станом на 18 квітня, за 109 днів до старту Ігор XXXI Олімпіади в Ріо-де-Жанейро 149 українських спортсменів завоювали ліцензії для участі в змаганнях.

У Стародавній Олімпії пройшла репетиція запалювання Олімпійського вогню
У Стародавній Олімпії пройшла репетиція запалювання Олімпійського вогню /  © REUTERS
Репетиція пройшла вже у костюмах
Репетиція пройшла вже у костюмах /  © REUTERS
Роль верховної жриці дісталася грецької актрисі Катерині Лехоу
Роль верховної жриці дісталася грецької актрисі Катерині Лехоу /  © REUTERS
Олімпійський вогонь запалюють зі спеціальної дзеркальної чаші
Олімпійський вогонь запалюють зі спеціальної дзеркальної чаші /  © REUTERS
Офіційна церемонії запалювання Олімпійського вогню відбудеться 21 квітня
Офіційна церемонії запалювання Олімпійського вогню відбудеться 21 квітня /  © REUTERS
Олімпійський вогонь пронесуть Греції і передадуть бразильській стороні
Олімпійський вогонь пронесуть Греції і передадуть бразильській стороні /  © REUTERS
11 жінок виконують ролі грецьких жриць
11 жінок виконують ролі грецьких жриць /  © REUTERS
Репетиція ''грецьких жриць''
Репетиція "грецьких жриць" /  © REUTERS
27 квітня на Панафінейському стадіоні Афін вогонь буде переданий бразильській стороні
27 квітня на Панафінейському стадіоні Афін вогонь буде переданий бразильській стороні /  © REUTERS
Запалювання Олімпійського вогню традиційно являє собою театралізоване шоу
Запалювання Олімпійського вогню традиційно являє собою театралізоване шоу /  © REUTERS
Чоловіки теж беруть участь в церемонії
Чоловіки теж беруть участь в церемонії /  © REUTERS
Танець ''жриць''
Танець "жриць" /  © REUTERS
Самі Олімпійські ігри пройдуть з 5 по 21 серпня 2016 року в Ріо-де-Жанейро
Самі Олімпійські ігри пройдуть з 5 по 21 серпня 2016 року в Ріо-де-Жанейро /  © REUTERS

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