У Греції проходять останні приготування до церемонії запалювання Олімпійського вогню (фоторепортаж)

20 квітня одинадцять жінок, що зображують грецьких жриць, провели репетицію запалювання вогню вже в костюмах. В ході церемонії верховна жриця, роль якої в цьому році дісталася грецькій актрисі Катерині Лехоу, повинна буде запалити вогонь за допомогою параболічного дзеркала, фокусуючого промені Сонця.

Офіційна ж церемонія запалювання Олімпійського вогню відбудеться 21 квітня біля підніжжя храму Гери в Древній Олімпії. Потім естафета пройде по території Греції, відвідавши табір біженців, і 27 квітня на Панафінейському стадіоні Афін вогонь буде переданий бразильській стороні, повідомляє Трибуна.

Естафета завершиться на центральному стадіоні столиці ігор, в кінці церемонії їх відкриття. Останній учасник естафети запалить вогонь у чаші, встановленій на стадіоні, де він продовжує горіти до закінчення ігор.

У 2009 році Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення відмовитися від міжнародного етапу естафети олімпійського вогню, і обмежити її рамками лише країни-господарки Ігор.

Читайте такожЧоловіча збірна України зі спортивної гімнастики завоювала путівку на Олімпійські ігри

Самі Ігри XXXI Олімпіади пройдуть з 5 по 21 серпня 2016 року в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Олімпійський футбольний турнір пройде також і в інших містах країни - Белу-Орізонті, Бразиліа, Салвадорі та Сан-Паулу. Це будуть перші Олімпійські ігри, що проходять в Південній Америці.

Як повідомляв УНІАН, станом на 18 квітня, за 109 днів до старту Ігор XXXI Олімпіади в Ріо-де-Жанейро 149 українських спортсменів завоювали ліцензії для участі в змаганнях.