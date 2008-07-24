Заваров погрожує сказати Платіні «всю правду, яка є»
Арсенал гратиме на Майдані Незалежності?
Футбольний клуб “Арсенал” вважає безграмотною політику київської влади, яка гальмує будівництво стадіону для проведення тренувань гравців клубу.
Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН спортивний директор ФК “Арсенал” (Київ) Олександр ТОМАХ.
“Політика властей щонайменше безграмотна”, - сказав він.
О.ТОМАХ зазначив, що ФК “Арсенал” вже неодноразово звертався до представників влади, профільних комітетів та відповідних інстанцій з проханням виділити команді стадіон для проведення футбольних матчів та тренувань, але вже рік це питання залишається відкритим. За його словами, ФК ігнорують і тим самим ставлять під загрозу подальшу долю команди і розвиток українського футболу.
О.ТОМАХ зазначив, що керівництво ФК “Арсенал” не просить бюджетних коштів, а лише місце для будівництва стадіону, який відповідатиме усім вимогам УЄФА і може використовуватися однією з команд-учасниць фінальної частини Євро-2012 для тренувань. Також там планується створити інфраструктуру для дитячо-юнацької школи.
О.ТОМАХ повідомив, що в разі гальмування владою цього питання команда планує вийти тренуватися на Майдан Незалежності, щоб привернути увагу Президента.
“Така акція готується і буде проведена”, - запевнив він.
На уточнююче запитання, хто саме гальмує будівництва стадіону, О.ТОМАХ сказав, що, на його думку, це питання блокує місцева влада.
Головний тренер ФК “Арсенал” (Київ) Олександр ЗАВАРОВ у свою чергу зазначив, що повідомить президенту УЄФА Мішелю ПЛАТІНІ “всю правду, яка є”. “Я підтверджу, що людям не дають можливості нічого зробити для міста і для футболу. Для чого тоді ми організуємо Євро-2012?”, - сказав він.