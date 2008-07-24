Визначився суперник київського "Динамо" у Лізі чемпіонів

Київські динамівці дізналися ім’я свого суперника у Лізі чемпіонів.

Учора ірландська “Дрогеда Юнайтед” здобула перемогу в Таллінні над місцевою “Левадією” з рахунком 1:0 і забезпечила собі вихід до другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів, де зустрінеться з київським клубом. Команди зіграють два матчі – вдома і на виїзді. Зустрічі відбудуться 29 липня і 6 серпня.