Визначився суперник київського "Динамо" у Лізі чемпіонів

10:16, 24 липня 2008
Спорт
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Команди зіграють два матчі

Київські динамівці дізналися ім’я свого суперника у Лізі чемпіонів.

Учора ірландська “Дрогеда Юнайтед” здобула перемогу в Таллінні над місцевою “Левадією” з рахунком 1:0 і забезпечила собі вихід до другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів, де зустрінеться з київським клубом. Команди зіграють два матчі – вдома і на виїзді.  Зустрічі відбудуться 29 липня і 6 серпня.

 

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