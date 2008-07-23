Кабмін визначив суми винагороди за призові місця в олімпійських видах

Кабінет Міністрів збільшив грошові виплати спортсменам, які посіли призові місця на чемпіонатах Європи і світу з олімпійських видів спорту.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні Кабміну.

Як повідомив журналістам міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО, за перше місце, зайняте на Чемпіонаті світу, призові виплати збільшено з 5 до 10 тисяч доларів, за друге місце з 3,5 до 7 тисяч доларів, за третє з 2,5 до 5 тис. дол.

За перше місце на Чемпіонаті Європи з 2,5 до 5 тис. дол., друге, – з 2 до 4 тис. дол., третє, – 1,5 до 2,5 тис. дол.

Ю.ПАВЛЕНКО уточнив, що виплати здійснюватимуться в гривнях за курсом 1 до 5.

Він також повідомив, що нагороди призерам Олімпійських ігор встановлено в розмірі: 1-е місце 500 тис. грн., 2-е, – 350 тис. грн. і 3-є – 250 тис. грн.