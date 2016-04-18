Українські вболівальники згадують яскраві моменти Євро-2012 і можуть поїхати на Євро-2016

Напередодні однієї з головних футбольних подій року – турніру Євро - 2016 – football.ua за підтримки бренда Carlsberg пропонує згадати футбольне літо 2012 і показати всьому світу найяскравіші спогади чемпіонату Євро-2012.

Усе просто: додавай фото із Євро-2012 на сайт Eurofans.football.ua, і ділись спогадами з друзями в соцмережах та вигравай подарунки: 2 квитки на матч Німеччина – Україна (12 червня) і офіційні м’ячі Євро-2016.

Автор найкращої роботи за версією спеціального журі отримає 2 квитки на матч Євро-2016. Також випадковим методом оберуть щасливчиків, які отримають офіційні м’ячі турніру.

Євро-2016 буде тривати із 10 червня по 10 липня у Франції. Збірна України, яка вперше вийшла у єврочемпіонат, зіграє у группі С проти Німеччини, Польщі та Північної Ірландії.

Проект проводиться на всій території України за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться антитерористична операція з 1 квітня по 1 травня 2016 року. Деталі на сайті http://eurofans.football.ua/. Організатор проекту ТОВ «Видавничий Дім Український Медіа Холдінг»