До Євро-2012 в Києві організують три фанзони УЄФА

У Києві планується створити три офіційні фанзони під час проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року: на спортивному комплексі “Чайка”, на території Національного виставкового центру “Експоцентр України” та у парку Дружби народів.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступник начальника Головного управління у справах сім’ї та молоді Київської міської держадміністрації Павло БІЛОНОЖКО.

На прес-конференції зазначалось, що ці фанзони будуть зонами УЄФА, де федерація матиме ексклюзивні права на розміщення як реклами, так і будь-яких розваг.

За словами П.БІЛОНОЖКА, при визначенні місць цих фанзон керувались вимогами УЄФА, зокрема, на відповідність транспортній інфраструктурі, підведенню необхідних комунікацій, на відповідність санітарним нормам, можливістю розміщення не менш як 20 тисяч осіб, медичним забезпеченням тощо.

Як повідомив представник ГУ у справах сім’ї та молоді, “Експоцентр України” пропонується як фанзона, розрахована на роботу з іноземними відвідувачами і жителями Голосіївського, Солом’янського, Печерського, Дарницького, Дніпровського, Шевченківського районів столиці (місткість – більше 40 тисяч осіб); парк Дружби народів – фанзона, розрахована на роботу з жителями Деснянського, Подільського, Оболонського, Дніпровського районів, враховуючи іноземних гостей (більше 50 тисяч осіб); спорткомплекс “Чайка” - фанзона, розрахована на роботу з жителями Святошинського, Подільського, Оболонського і Шевченківського районів та гостями столиці (більше 70 тисяч осіб).

“Детальніше питання ще буде опрацьовуватись, буде створюватись макет фанзони, буде забезпечено роботу торгівлі і різних розваг. В принципі, УЄФА висунула певні вимоги, і ми намагаємось цим вимогам відповідати”, - зауважив П..БІЛОНОЖКО.

Він також поінформував, що наступного року планується відкрити у столиці так звані неофіційні фанзони – майданчики “футбольного свята”. Вони організовуються згідно з Державною програмою підготовки до Євро-2012 для створення атмосфери футбольного свята в місті. Такі майданчики ГУ КМДА пропонує створити, зокрема, на Хрещатику, Майдані Незалежності, Європейській площі, біля арки Дружби народів.

Головною неофіційною фанзоною, за словами П.БІЛОНОЖКА, де буде сконцентровано свято, може стати Труханів острів, де планується відкрити Міжнародний молодіжний центр.

“Вважаємо, що дуже важливим моментом є відпрацювання діяльності таких фанзон уже з 2009 року, принаймні неофіційних фанзон, де можуть під час свят, що відбуваються в Києві, проходити різні заходи. Завдяки цьому ми будемо знати, з якими складнощами ми можемо стикатись під час проведення Євро-2012, з метою їх завчасного подолання”, - зазначив П.БІЛОНОЖКО.

Крім того, за його словами, у неофіційних фанзонах буде проводитись робота із пропагування здорового способу життя.

За інформацією управління КМДА, очікується, що до Києва на Євро-2012 приїде близько 600 тисяч туристів. Враховуючи європейську статистику, 60% з них – молодь віком від 18 до 35 років.

Для роботи з молоддю у столиці буде підготовлено близько 5 тисяч волонтерів і стюартів. Наступного року влада міста передбачає затвердити Концепцію безпеки вболівальників футболу під час проведення чемпіонату у напрямку запобігання та недопущення негативних явищ в молодіжному середовищі та серед фанатів.