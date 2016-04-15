Як "Шахтар" розгромив "Брагу" і пройшов до півфіналу Ліги Європи (фоторепортаж)

Перший гол у матчі був забитий у ворота "Браги" вже на 25 хвилині – капітан "гірників" Даріо Срна, який до того ж в цей вечір став рекордсменом клубу за кількістю проведених ігор, відкрив рахунок з пенальті.

Ну а антигероєм матчу став захисник "Браги" Рікардо Феррейра, який забив аж два автоголи у ворота своєї команди – на 43 і 74 хвилинах.

Ще один гол у матчі на рахунку півзахисника "Шахтаря" Віктора Коваленка, який забив гол у ворота португальців на 50-й хвилині.

Читайте такожЗ'явилося відео святкування гравців з роздягальні "Шахтаря"

Зазначимо, перший чвертьфінальний матч між двома клубами "Шахтар" також виграв з рахунком 2:1. Таким чином, за сумою двох матчів український клуб переграв португальський з рахунком 6:1.

Вже сьогодні, 15 квітня, о 13:30 за київським часом у штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування півфіналу Ліги Європи. Серед можливих суперників донецького клубу – іспанські "Вільярреал" і "Севілья", а також англійський "Ліверпуль".