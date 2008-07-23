Наближається футбольний турнір серед дворових команд

25-27 липня у Шостці Сумської області відбудеться традиційний футбольний турнір серед дворових команд “Діти проти тероризму“.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив засновник дитячої спортивної громадської організації “Шкід” Олександр КРИВУЛЯ.

За його словами, організатором турніру виступає дитяча спортивна громадська організація “Шкід”, яка була створена у 2005 році.

О.КРИВУЛЯ зауважив, що участь в турнірі візьмуть 57 дворових команд та 420 дітей з піонерських таборів. Головною метою, наголосив він, є залучення дітей-сиріт, інвалідів та безпритульних дітей до активного життя. За слвоами О.КРИВУЛІ, подібні турніри “Шкід” проводить постійно, при цьому це не лише футбол, але й бокс, боротьба та художня гімнастика.

У свою чергу, депутат міської ради Шостки Юрій ФАДЄЄВ наголосив, що організація “Шкід” на сьогодні об’єднала важких підлітків, дітей з малозабезпечених родин, дітей-сиріт та інвалідів. “Головна мета - залучити дітей до безкоштовних занять спортом, корисної справи у позаурочний час, що перешкоджає їх залученню до скоєння злочинів, наркоманії”, - сказав він.

Ю.ФАДЄЄЄВ запевнив, що організація «Шкід» діє виключно на громадських засадах і не має відношення до жодної політичної сили.

Як повідомила українська співачка КАМАЛІЯ, яка підтримує організацію «Шкід», діти з маленьких провінційних містечок потребують не стільки фінансової допомоги, скільки моральної та духовної. За її словами, саме відверте і доброзичливе ставлення до дітей дозволить уникнути їхнього залучення до здійснення злочинних дій. КАМАЛІЯ висловила сподівання, що згодом якнайбільше відомих людей в Україні долучаться до підтримки дитячих організацій в Україні та сприятимуть поширенню благодійництва.