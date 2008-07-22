Закінчилися сьогоднішні матчі в Лізі Чемпіонів УЄФА

Команди виходять до 2-го раунда

Закінчилися сьогоднішні матчі (матчі у відповідь) першого відбіркового раунду Ліги чемпіонів Работнічки (Скоп`є, Македонія) - Інтер (Баку, Азербайджан) 1:1. (Перший матч 0:0) Вентспілс (Латвія) - Ланеллі (Уельс) 4:0 (0:1) Каунас (Литва) - Санта-Колома (Андорра) 3:1 (4:1) Шериф (Тираспіль) - Актобе (Актюбинськ, Казахстан) 4:0 (0:1) Рунавік (Фарери) - Динамо (Тбілісі) - 1:0 (0:3) Команди, що вийшли в другий раунд, виділені. Ігри другого раунду відбудуться 29 липня. Завтра свої матчі у відповідь зіграють ще 8 пар команд.

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