Закінчилися сьогоднішні матчі в Лізі Чемпіонів УЄФА

22:29, 22 липня 2008
Спорт
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Команди виходять до 2-го раунда

Закінчилися сьогоднішні матчі (матчі у відповідь) першого відбіркового раунду Ліги чемпіонів

Работнічки (Скоп`є, Македонія) - Інтер (Баку, Азербайджан) 1:1. (Перший матч 0:0)

Вентспілс (Латвія) - Ланеллі (Уельс) 4:0 (0:1)

Каунас (Литва) - Санта-Колома (Андорра) 3:1 (4:1)

Шериф (Тираспіль) - Актобе (Актюбинськ, Казахстан) 4:0 (0:1)

Рунавік (Фарери) - Динамо (Тбілісі) - 1:0 (0:3)

Команди, що вийшли в другий раунд, виділені. Ігри другого раунду відбудуться 29 липня.

Завтра свої матчі у відповідь зіграють ще 8 пар команд.

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