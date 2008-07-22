Дерюгіна оскаржила свою дискваліфікацію у швейцарському суді

Головний тренер української збірної з гімнастики Ірина ДЕРЮГІНА оскаржила свою дискваліфікацію в арбітражному спортивному суді Лозанни (Швейцарія).

Як передає “Champion.com.ua”, про це повідомляє сайт Міжнародної федерації гімнастики.

Слухання мають відбутися 28 липня.

В разі, якщо І.ДЕРЮГІНА не доб`ється оскарження, вона не зможе бути присутня на Олімпіаді у Пекіні як тренер.

Як повідомляв УНІАН, у квітні І.ДЕРЮГІНУ дискваліфікували на 8 років за порушення статуту Міжнародної федерації гімнастики. У липні строк дискваліфікації було скорочено до 4 років.