Шевченко й надалі грітиме лавку запасних у "Челсі"
17:37, 22 липня 2008Спорт
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"Мілан" замість нього придбає Тьєррі Анрі
Про жоден перехід Андрія Шевченка до "Мілану" вже не йдеться. Як повідомив виконавчий директор "Челсі" Пітер Кеньон, український форвард продовжив свій контракт з лондонським клубом.
"Можу вас запевнити, що Андрій не перейде до "Мілану", а гратиме в "Челсі" і далі. Він вже підписав новий контракт з нашою командою", - заявив Кеньон.
Цю інформацію підтвердили і в "Мілані". Віторіо Ментана заявив, що замість Шевченка клуб придбає нападника "Барселони" Тьєррі Анрі, повідомляє Чемпіонз посиланням на 24.ua.
Нагадаємо, нещодавно віце-президент "Мілана" Адріано Галліані заявляв, що влітку в табір "россонері" перейдуть відразу дві зірки світового рівня. Йшлося про Андрія Шевченка і Роналдіньо.
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