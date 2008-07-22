Шевченко й надалі грітиме лавку запасних у "Челсі"

Про жоден перехід Андрія Шевченка до "Мілану" вже не йдеться. Як повідомив виконавчий директор "Челсі" Пітер Кеньон, український форвард продовжив свій контракт з лондонським клубом.

"Можу вас запевнити, що Андрій не перейде до "Мілану", а гратиме в "Челсі" і далі. Він вже підписав новий контракт з нашою командою", - заявив Кеньон.

Цю інформацію підтвердили і в "Мілані". Віторіо Ментана заявив, що замість Шевченка клуб придбає нападника "Барселони" Тьєррі Анрі, повідомляє Чемпіонз посиланням на 24.ua.

Нагадаємо, нещодавно віце-президент "Мілана" Адріано Галліані заявляв, що влітку в табір "россонері" перейдуть відразу дві зірки світового рівня. Йшлося про Андрія Шевченка і Роналдіньо.