УЄФА оштрафував команду Тимощука

УЄФА оштрафував пітерський "Зеніт" за поведінку уболівальників в матчах кубка УЄФА з "Баварією" і "Глазго Рейнджерс", - повідомляє сайт клубу.

За матч з "Баварією" "Зеніт" оштрафований на 20 тисяч швейцарських франків. Підставою для штрафу стала невідповідна поведінка уболівальників, ламання крісел, використання піротехніки і кидання предметів на поле. За фінальний матч кубка УЄФА, коли "Зеніт" в Манчестері обіграв "Глазго Рейнджерс", чемпіони Росії оштрафовані на 25 тисяч франків за вихід уболівальників на поле під час гри і після фінального свистка. Всього ж "Зеніт" вже 18 разів карався за поведінку уболівальників.

Эхо Москвы