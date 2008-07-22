Ющенко призначив нагороди за перемогу на Олімпійських іграх

Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав укази з метою створення додаткових умов для підготовки українських спортсменів. Про це повідомив міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО під час урочистого прийому в Посольстві Китайської Народної Республіки в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

Зокрема, Указом «Про збільшення розміру та кількості стипендій Президента України для видатних спортсменів і тренерів» з наступного року запроваджується 25 довічних державних стипендій для видатних діячів фізичної культури і спорту, які досягли сімдесятирічного віку.

Також В.ЮЩЕНКО збільшив у півтори рази розмір державних стипендій чемпіонам та призерам Олімпійських, Параолімпійських та Дефлімпійських ігор.

Згідно з Указом глави держави, кількість стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту збільшено зі 140 до 200.

Збільшено і розміри стипендій, а також запроваджено диференційований підхід, що залежить від результатів спортсмена. Якщо раніше розмір стипендій становив 9 тисяч за перше і друге місця на Олімпійських іграх та перше на чемпіонаті світу, то зараз олімпійське золото буде відзначене стипендією у 15 тисяч гривень. За олімпійське срібло або перше місце на чемпіонаті світу спортсмен та тренер отримуватимуть по 12 тисяч гривень щомісяця; олімпійська бронза – 10 тисяч гривень. Друге місце на чемпіонаті світу – 9 тисяч, третє місце світової першості – 7 тисяч.

Чемпіони та призери чемпіонату Європи отримуватимуть наступні стипендії: перше місце – 5 тисяч гривень, друге місце – 3 тисячі гривень, третє місце – 2 тисячі гривень.

Також В.ЮЩЕНКО видав Указ «Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в Україні», в якому наголошується на необхідності запровадження комплексних підходів, як у масовому спорті, так і спорті вищих досягнень. Зокрема, Президент України закликає уряд розробити стратегію формування сучасної системи олімпійської підготовки в Україні на період до 2020 року.

Глава держави звертає увагу, що система олімпійської підготовки має брати початок в масовому спорті, в заняттях фізичною культурою в навчальних закладах. Український спорт потребує ефективної системи відбору обдарованих дітей, які формували б олімпійський резерв. Система дитячо-юнацьких спортивних шкіл має здійснювати пошук та підготовку талановитих спортсменів, а держава забезпечить їх ефективне функціонування. При цьому мають бути визначені пріоритетні для розвитку в країні види спорту. А сама спортивна галузь повинна отримати основу основ - сучасну інфраструктуру зі спортивним спорудами, які відповідали б вимогам міжнародних змагань. З цією метою Президент України доручив уряду розробити загальнодержавну цільову соціальну програму «Спортивні споруди України» на 2010-2015 роки.

З метою виділення необхідних для будівництва та утримання спортивних споруд асигнувань Президент дав доручення Кабінету Міністрів України вдосконалити механізм розрахунку видатків при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів на фізичну культуру і спорт.

В.ЮЩЕНКО зобов’язав Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації забезпечити створення в населених пунктах велосипедних доріжок, місць для активного відпочинку населення, а також адаптацію до потреб інвалідів спортивних споруд і об’єктів. Також в кожному районному центрі протягом 2009-2011 років має бути створений фізкультурно-оздоровчий комплекс з плавальним басейном.