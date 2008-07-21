Півзахисник "Челсі" пішов у ПСЖ, а воротар отримав ще 5 років
19:26, 21 липня 2008Спорт
879
Хроніки міжсезоння
|Клод Макелеле
Півзахисник став другим придбанням "ПСЖ" в це міжсезоння. Раніше клуб, який в минулому чемпіонаті мало не вилетів у другий дивізіон, підписав контракт з футболістом "Роми" Людовіком Жюлі.
А ось голкіпер лондонського "Челсі" (і збірної Чехії) Петр Чех продовжив контракт з клубом до 30 червня 2013 року. 26-річний футболіст висловив надію, що сезон-2008/09, який "Челсі" проведе під керівництвом Луїса Феліпе Сколарі, стане одним з найуспішніших в історії клубу.
Сезон-2007/08 був для Чеха невдалим. Голкіпер слабо провів кілька важливих матчів англійської прем`єр-ліги. Крім того, через помилки воротаря збірна Чехії поступилася Туреччині (2:3) у вирішальній зустрічі групового турніру Євро-2008.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter