Як Львів забивав Шахтареві (відео)

Прекрасний дебют у Вищій футбольній лізі продемонстрував новобранець нинішнього сезону ФК Львів. Львів`яни проявили характер і здобули вольову перемогу над донецьким «Шахтарем» - 2:0. Рахунок в матчі став сенсацією першого туру Чемпіонату України а другий гол у виконанны Федорчука цілком може стати претендентом на звання кращого в сезоні.

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Відео з сайту ФК Шахтар