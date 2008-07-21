Як Львів забивав Шахтареві (відео)
11:40, 21 липня 2008Спорт
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Прекрасний дебют у Вищій футбольній лізі продемонстрував новобранець нинішнього сезону ФК Львів. Львів`яни проявили характер і здобули вольову перемогу над донецьким «Шахтарем» - 2:0. Рахунок в матчі став сенсацією першого туру Чемпіонату України а другий гол у виконанны Федорчука цілком може стати претендентом на звання кращого в сезоні.
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Відео з сайту ФК Шахтар
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