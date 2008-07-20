ФК Львів виграв у Шахтаря

Закінчився останній матч 1-го туру чемпіонату України з футболу

ФК Львів - Шахтар 2:0 (Панас 22, Федорчук 89).

Чудовий дебют у вищій лізі ФК Львів протримав у напрузі уболівальників цілу гру. За рахунок командної дисципліни і холоднокровності новачок витримав дедалі потужніший атлетичний тиск чемпіона, володаря Кубка і Суперкубка. А сам дуже якісно використав дві з трьох-чотирьох можливостей взагалі наблизитися до воріт суперника.

Нагадаємо результати решти матчів туру:

Чорноморець - Арсенал 0:1 (Олійник 78)

Зоря - Металіст 1:1 (Валяєв 82 - Коллінз 86)

Металург Д - Карпати 1:0 (Чечер 90)

Динамо - Іллічівець 2:0 (Михалик 1, Мілевський 66)

Кривбас - Металург З 1:0 (Бартулович 69)

ФК Харків - Ворскла (0:1 - Янузі 72)

Таврія - Дніпро (0:0).