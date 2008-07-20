Американський промоутер назвав перемогу Повєткіна ганьбою боксу

19:20, 20 липня 2008
Спорт
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або Що відбувалося "за лаштунками"?

Відомий американський промоутер Лу Дібелла, який очолює компанію DiBella Entertainment, назвав перемогу російського боксера-важковика Олександра Повєткіна над Таурусом Сайксом ганьбою боксу. За словах Дібелли, бій, що відбувся 19 липня в підмосковному Чехові, виглядав договірним, хоч і не був таким повідомляє інтернет-видання boxingscene.com.

Дібелла вважає, що американець Сайкс, який опинився в нокауті на початку четвертого раунду, не хотів битися, а приїхав до Росії, щоб одержати свої гроші. За неофіційними даними, гонорар Сайкса склав 35-45 тисяч доларів. "Після такої ганьби Повєткіну треба заборонити проводити чемпіонський бій", - зазначив промоутер.

Дібелла розповів, що він пропонував промоутерській компанії Sauerland Event, яка представляє інтереси Повєткіна, взяти в суперники для росіянина пуерторіканця Ісраеля Гарсію - клієнта DiBella Entertainment. За словами американського промоутера, він хотів, щоб гонорар Гарсії склав 75 тисяч доларів, але Sauerland Event відмовилася платити більше 50 тисяч.

Під час бою Повєткін - Сайкс американець вперше опинився на підлозі в другому раунді, а потім ще двічі падав в третьому. Причому рефері поєдинку не зафіксував нокдауну в жодному з цих випадків. Після закінчення третього раунду Сайкс сказав своїм секундантам, що він не може продовжувати бій, але вийшов на четвертий раунд і через 48 секунд був нокаутований. У  своєму коментарі після бою Сайкс сказав, що пошкодив руку в першому раунді і після цього вже не бився, а "виживав".

Маючи перемогу над Сайксом, Олександр Повєткін, на думку його менеджерів, підтвердив свій статус офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією IBF (Міжнародна федерація боксу), що належить Володимиру Кличкові.

 

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