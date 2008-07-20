Нові гравці ФК "Львів" (фото)

Ващук гратиме під номером 27

Головний тренер ФК «Львів» Степан Юрчишин і президент ФК "Львів" Юрій Кіндзерський вручили іменні футболки п’ятьом новим гравцям. Футболка з номером 22 дісталася Кіцуті, № 11 - Мостовому, №25 - Жданову, № 28 - Котенку. Найбільший ажіотаж у Львові викликала заявка у складі ФК "Львів" Владислава Ващука: екс-капітан київського "Динамо" гратиме у футболці з номером 27. На стадіоні "Україна" також відбулося освячення команди. Фото УНІАН

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