Михайло Фоменко коментує програш Таврії в Кубку Інтертото

"Дуже важливо було сьогодні забити гол. Мабуть, ми доклали для цього недостатньо зусиль, - сказав головний тренер сімферопольської Таврії Михайло Фоменко в післяматчевому інтерв`ю. - У матчі-відповіді спробуємо підкоригувати гру команди в атаці... Ренн зіграв в свою гру, аніскільки нас не здивував. У нас є матч у відповідь і ми не втрачаємо надії пройти в Кубок УЄФА".

"Суперник показав дуже добрий рівень гри, і слід визнати, що в кінцівці нам трохи пощастило. Шанси залишаються 50 на 50. Хоча, напевно, трохи більше в нашу користь...Це був наш перший офіційний матч після тривалої перерви. Помітно, що гравцям банально не вистачає фізичні кондиції. Потрібно привести в першу чергу саме цей аспект гри до матча-відповіді. Рахунок 1:0 не дає нам ніяких гарантій", - відмітив зі свого боку головний тренер Ренна Гі Лякомб.

У матчі третього раунду Кубка Інтертото, який проходив у Франції, Таврія і Ренн не змогли відкрити рахунок в основний час. Перший тайм почався з натиску українців, Таврія захопила ініціативу, проте гравці Ренна змогли перевести гру на половину поля гостей. Другий тайм логічно продовжив перший. Ренн атакував скоріше за статусом, а Таврія оборонялася, в обороні не відсиджувалася, втім, і до реальних моментів біля воріт так і не дійшла. Підсумок вирішив розіграш кутового в компенсований час.

У відповідь зустріч - в Україні, 26 липня.

За матеріалами Футбол.ua