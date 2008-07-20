Російський боксер виграв право на бій з Володимиром Кличком (додані фото)

Російський боксер-важковик Олександр Повєткін виграв бій з американцем Таурусом Сайксом.

Бій одразу показав величезну нерівність суперників, і вже в четвертому раунді росіянин відправив суперника до нокауту, продовживши таким чином переможну серію до 16 боїв, 11 з яких виграні нокаутом. Поразок у О.Повєткіна досі не було.

Тепер, як наполягають його менеджери, О.Повєткін має зустрітися з чемпіоном світу за версіями IBF і WBO в суперважкій вазі українцем Володимиром Кличком. Їх бій може відбутися вже цієї осені.