Російський боксер виграв право на бій з Володимиром Кличком (додані фото)
08:20, 20 липня 2008Спорт
2023
Вистачило чотирьох раундів
Російський боксер-важковик Олександр Повєткін виграв бій з американцем Таурусом Сайксом.
Бій одразу показав величезну нерівність суперників, і вже в четвертому раунді росіянин відправив суперника до нокауту, продовживши таким чином переможну серію до 16 боїв, 11 з яких виграні нокаутом. Поразок у О.Повєткіна досі не було.
Тепер, як наполягають його менеджери, О.Повєткін має зустрітися з чемпіоном світу за версіями IBF і WBO в суперважкій вазі українцем Володимиром Кличком. Їх бій може відбутися вже цієї осені.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter