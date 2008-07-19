Зіграні матчі в Кубку Інтертото
22:21, 19 липня 2008Спорт
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Таврії доведеться відіграватися вдома
Зіграні матчі третього раунду Кубка Інтертото.
Грасcхопперс - Чорноморець (Бургас) 3:0
Нефтчі - Васлуй 2:1
Штурм - Гонвед 0:0
Ренн - Таврія 1:0
Бней-Сахнін - Депортіво 1:2
Оденсе - Астон Вілла 2:2
Ельфсборг - Рига 1:0
Сатурн - Штутгарт 1:0
Бреда - Русенборг 1:0
Завтра відбудуться матчі Сівасспор - Брага і Паніоніос - Наполі.
Матчі у відповідь пройдуть 26-27 липня.
Нагадаємо, що переможці за підсумками двох матчів зможуть приєднатися до учасників Кубка УЄФА.
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