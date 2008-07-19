Зіграні матчі в Кубку Інтертото

22:21, 19 липня 2008
Спорт
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Таврії доведеться відіграватися вдома

Зіграні матчі третього раунду Кубка Інтертото.

Грасcхопперс - Чорноморець (Бургас) 3:0

Нефтчі - Васлуй 2:1

Штурм - Гонвед 0:0

Ренн - Таврія 1:0

Бней-Сахнін - Депортіво 1:2

Оденсе - Астон Вілла 2:2

Ельфсборг - Рига 1:0

Сатурн - Штутгарт 1:0

Бреда - Русенборг 1:0

Завтра відбудуться матчі Сівасспор - Брага і Паніоніос - Наполі.

Матчі у відповідь пройдуть 26-27 липня.

Нагадаємо, що переможці за підсумками двох матчів зможуть приєднатися до учасників Кубка УЄФА.

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