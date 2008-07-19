Зіграні матчі в Кубку Інтертото

Таврії доведеться відіграватися вдома

Зіграні матчі третього раунду Кубка Інтертото. Грасcхопперс - Чорноморець (Бургас) 3:0 Нефтчі - Васлуй 2:1 Штурм - Гонвед 0:0 Ренн - Таврія 1:0 Бней-Сахнін - Депортіво 1:2 Оденсе - Астон Вілла 2:2 Ельфсборг - Рига 1:0 Сатурн - Штутгарт 1:0 Бреда - Русенборг 1:0 Завтра відбудуться матчі Сівасспор - Брага і Паніоніос - Наполі. Матчі у відповідь пройдуть 26-27 липня. Нагадаємо, що переможці за підсумками двох матчів зможуть приєднатися до учасників Кубка УЄФА.

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