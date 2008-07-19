Результати 1 туру чемпіонату України з футболу

"Найшвидший гол" вже визначився?

Закінчилися сьогоднішні матчі 1 туру чемпіонату України з футболу. Металург Д - Карпати 1:0 (Чечер 90) Динамо - Іллічівець 2:0 (Михалик 1, Мілевський 66) Кривбас - Металург З 1:0 (Бартулович 69) Нагадаємо, що вчора був зіграний матч ФК Харків - Ворскла (0:1 - Янузі 72), а 16-го - Таврія - Дніпро (0:0) Завтра відбудуться матчі Чорноморець - Арсенал, Зоря - Металіст, ФК Львів – Шахтар.

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