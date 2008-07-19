Результати 1 туру чемпіонату України з футболу
20:43, 19 липня 2008Спорт
1624
"Найшвидший гол" вже визначився?
Закінчилися сьогоднішні матчі 1 туру чемпіонату України з футболу.
Металург Д - Карпати 1:0 (Чечер 90)
Динамо - Іллічівець 2:0 (Михалик 1, Мілевський 66)
Кривбас - Металург З 1:0 (Бартулович 69)
Нагадаємо, що вчора був зіграний матч ФК Харків - Ворскла (0:1 - Янузі 72), а 16-го - Таврія - Дніпро (0:0)
Завтра відбудуться матчі Чорноморець - Арсенал, Зоря - Металіст, ФК Львів – Шахтар.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter