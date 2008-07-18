Найстарша учасниця Олімпійських Ігор має намір їхати ввосьме

Ямайська бігунка Мерлін Отті 19 і 22 липня в Маріборі (Словенія) спробує виконати олімпійський кваліфікаційний норматив у забігу на 100 метрів. Змагання пройдуть в рамках чемпіонату Словенії, громадянство якої Отті одержала 2002 року. Якщо 48-річній спортсменці вдасться показати результат швидше 11,4 секунди, вона увосьме поспіль зможе брати участь в Олімпійських іграх, повідомляє Reuters.

Отті дебютувала на Олімпіадах в 1980 році, коли Ігри проводилися в Москві. За свою багаторічну кар`єру змогла виграти вісім олімпійських медалей. Як громадянка Словенії виступала на Іграх-2004 в Афінах.

На думку тренера спортсменки, за сприятливих погодних умов вона зможе показати потрібний час. Він розповів, що вже багато років Отті страждає від алергії, яка зазвичай починається в квітні або травні і закінчується в другій половині липня.

Мерлін Отті ще 2000 року стала найстарішим за віком призером в історії олімпійських легкоатлетичних турнірів, у 42 роки вигравши срібну медаль в естафеті 4х100 метрів. Також в її активі 14 медалей на чемпіонатах світу, зокрема дві золотих.

Лента.ру