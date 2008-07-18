Ахметов образився на Суркіса і обіцяє демарш

Футбольний клуб «Шахтар» наполягає на тому, щоб у Раді стратегічного розвитку професійного футболу Федерації футболу України інтереси донецького клубу представляв Анатолій ПОПОВ.

Як зазначається у переданій агентству заяві прес-служби ФК "Шахтар", «16 липня в Києві проходило засідання виконкому Федерації футболу України, в ході якого була сформована Рада стратегічного розвитку професійного футболу ФФУ».

До складу Ради від ФК «Шахтар» клуб рекомендував ввести А.ПОПОВА - заступника гендиректора клубу, до обов`язків якого входить представлення інтересів у футбольних об`єднаннях усіх рівнів.

Проте, наголошується в заяві, кандидатура А.ПОПОВА викликала негативну реакцію з боку президента ФФУ Григорія СУРКІСА.

ФК «Шахтар» зазначає: «в нашому клубі працюють тільки люди високого рівня професіоналізму і моральних якостей». Крім того у заяві наголошується, що тільки «клуб вирішує, хто має право представляти його інтереси в робочих органах ФФУ й інших футбольних об`єднань». «Керівництво Федерації могло б і прислухатися до думки чемпіонів, володарів Кубка і Суперкубка України, і поставитися до нього з належною повагою», вважають у "Шахтарі".

«Донецький клуб звертає увагу громадськості на той факт, що початок нового сезону ознаменувався подібного роду інцидентом, який явно не служить оздоровленню ситуації у вітчизняному футболі. ФК «Шахтар» наполягає на тому, щоб у Раді стратегічного розвитку професійного футболу ФФУ наші інтереси представляв саме А.ПОПОВ. Інакше клуб відкликає свого представника з названої структури», зазначається в заяві.