Американські футболістки виступлять в Пекіні без кращого бомбардира (фото)

Жіноча збірна США з футболу напередодні Олімпіади-2008 втратила через травму свого кращого бомбардира Еббі Вомбек, повідомляє АР.

Нинішні олімпійські чемпіонки напередодні проводили в Сан-Дієго останній контрольний матч перед Іграми-2008. У першому таймі гри з Бразилією Уомбек невдало зіткнулася з суперницею і зламала малу гомілкову і велику гомілкову кістки на лівій нозі. У четвер вона буде прооперована, відновлюватися футболістка мусить три місяці.

Цього року Уомбек - кращий бомбардир збірної США, в її активі 13 голів і 10 результативних передач. Всього в національній команді вона забила 99 голів у 127 матчах.

Тепер Уомбек доведеться почекати зі вступом до світового "клубу ста", який на даний момент налічує вісім футболісток (четверо з них - американки).