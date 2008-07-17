"Челсі" назвав остаточну ціну Лемпарда
20:14, 17 липня 2008Спорт
1054
Абрамович ставить свої умови
|Френк Лемпард. Фото Flickr
Раніше керівництво "Челсі" відхилило пропозиції італійського клубу у розмірі вісьмох і десятьох мільйонів фунтів. Лемпард може залишитися в "Челсі", якщо підпише контракт на чотири роки, згідно з яки він одержуватиме 140 тисяч фунтів на тиждень.
Колишній тренер "Челсі" і нинішній наставник "Інтеру" Жозе Моурінью заявив, що добре знає Лемпарда, і хотів би, щоб той перейшов в італійську команду. Але остаточне рішення залишається за англійцем. Трансферний ринок закривається 31 серпня, і Лемпард має зважитися до цього часу.
Наразі з переходом до нового клубу не визначився і нападаючий "Челсі" Дідьє Дрогба.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter