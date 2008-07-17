"Челсі" назвав остаточну ціну Лемпарда

Власник "Челсі" Роман Абрамович ухвалив рішення про те, що 30-річний півзахисник лондонського клубу Френк Лемпард може перейти до "Інтера", якщо сума компенсації становитиме 20 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 32 мільйонів євро), пише Daily Star.

Раніше керівництво "Челсі" відхилило пропозиції італійського клубу у розмірі вісьмох і десятьох мільйонів фунтів. Лемпард може залишитися в "Челсі", якщо підпише контракт на чотири роки, згідно з яки він одержуватиме 140 тисяч фунтів на тиждень.

Колишній тренер "Челсі" і нинішній наставник "Інтеру" Жозе Моурінью заявив, що добре знає Лемпарда, і хотів би, щоб той перейшов в італійську команду. Але остаточне рішення залишається за англійцем. Трансферний ринок закривається 31 серпня, і Лемпард має зважитися до цього часу.

Наразі з переходом до нового клубу не визначився і нападаючий "Челсі" Дідьє Дрогба.

Лента.ру